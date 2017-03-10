المواطن ـ نيويورك

سجّل الدولار، أعلى مستوياته في سبعة أسابيع، مقابل الين، اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي من المرجح أن تعزز توقعات رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع الدولار نحو نصف بالمئة إلى 115.495 ين، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 20 كانون الثاني/يناير، فيما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.80.

ويتجه المؤشر للصعود للأسبوع الخامس على التوالي، في أفضل موجة مكاسب له خلال ثمانية أشهر، بعد أن صعد ربعًا بالمئة الأسبوع الجاري.

وصعد اليورو 0.3% إلى أعلى سعر في أربعة أيام عند 1.0618 دولار، مستفيدًا من تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، الخميس، التي رأى المستثمرون أنها قد تنبئ بتشديد السياسة النقدية.