الزهراني : الترجمة للإنجليزية والفارسية للمرة الأولى بـ #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب

المواطن ـ الرياض:

خصصت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب، فريقاً متكاملاً ومدرباً، في الترجمات الفورية باللغتين الإنجليزية والفارسية، في بادرة جديدة تسعى إلى تطبيقها، بغية التسهيل والتيسير على زوار المعرض غير الناطقين باللغة العربية، وخدمتهم في متابعة مختلف النشاطات التي خصصت هذا العام.

وأكّد المشرف على لجنة الإعلام والمعلومات الأستاذ سعيد الدحية الزهراني أنَّ “معرض الرياض الدولي للكتاب يشكل واجهة ثقافية ونافذة للشعوب للتعرف على أحد كنوز المملكة الثقافية” مشيرًا إلى أنَّ “المعرض يسعى لهذا العام إلى تحقيق رؤية المملكة 2030”.

وأبرز الزهراني أنَّ “اللجنة الإعلامية تسعى لتجديد نجاحها السنوي من خلال آلية وضعتها هذا العام تعمل فيها على نقل مضامين المعرض، وأنشطته وفعالياته التي تبرزها اللجنة الإعلامية من تقارير وأخبار ومقابلات صحافية باللغات المختلفة، منها الإنجليزية والفارسية”.

وأشار إلى أنَّه “تعد الترجمة للغة الفارسية هذا العام أول تجربة يتم استحداثها في معرض دولي وثقافي، فضلاً عن الخطة الإعلامية الشاملة، التي تتضمن مسار الإعلام التقليدي، ومنصات الإعلام الجديد، بغية مواكبة الحدث الثقافي الوطني الكبير”، مرحبًا بجميع الإعلاميين ووسائل الإعلام لتمكينهم من القيام بمهامهم الإعلامية على أكمل وجه.

وبيّن الزهراني أنّه “تسعى اللجنة الإعلامية، بالتنسيق مع العديد من القنوات الفضائية المحلية والعربية والعالمية، إلى تغطية الفعاليات التي ستقام من ورش عمل وندوات الثقافية. كما تضم اللجنة نخبة من الصحافيين والصحافيات من وسائل الإعلام مختلفة، تتولى الإشراف على بث المحاضرات العلمية والندوات الثقافية، وتضم مصورين ذوي الخبرات الإعلامية في المجال الصحافي الورقي والإلكتروني”.

ولفت إلى أنَّ “اللجنة تساهم، من خلال المراكز الإعلامية، ببث الأخبار والتقارير والتغطيات والفعاليات والعديد من اللقطات المصورة التي يشهدها المعرض، لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية كافة، عبر جميع وسائل الإعلام التقنية”، مبرزًا أنَّ “اللجنة الإعلامية وفّرت للإعلاميين، مراكز خدمات من خلال تسهيل إصدار البطاقات الإعلامية وأجهزة الحاسب المكتبي والمحمول وخدمات الإنترنت وأجهزة التصوير”.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب، يقام خلال الفترة من 8 إلى 18 آذار/مارس الجاري، ويعتبر من أهم المحافل الثقافية على المستوى الدولي، إذ يحظى بمتابعة وحرص بالغين من منصات النشر الإعلامي والمهتمين بصناعة الكتاب والثقافة.