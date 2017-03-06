السعودية للكهرباء تُحمّل العابثين مسؤولية ترك محول سراة عبيدة مكشوفًا

المواطن – سعيد آل هطلاء – سراة عبيدة

أكّدت الشركة السعودية للكهرباء، حرصها على أمن وسلامة معداتها ومنشآتها الموجودة في الطرقات والشوارع، مشيرة إلى أنها تتبع أعلى معايير الأمن والسلامة عند تركيب هذه المعدات، وتقوم بتأمينها جيداً، إلا أنَّ أيادي العابثين من الأطفال والمراهقين، تتسبب في كثير من الأحيان في ترك هذه المعدات مكشوفة، منبهة إلى أن هذا العبث قد يسبب الكثير من المشاكل لهم.

وبيّنت الشركة، في ردٍ منها على ما نشرته “المواطن” بتاريخ 27/2/2017م تحت عنوان “بالصور.. كبائن كهرباء مفتوحة تهدد حياة الأطفال بسراة عبيدة”، أنّه “فور نشر الخبر سارعت فرق الطوارئ والصيانة بالشركة إلى الموقع، وقامت بالكشف عليه، وتبين خلع باب غرفة التوزيع (عمداً)، وتم تغييرها وتأمينها جيداً مرة أخرى”.

ودعت السعودية للكهرباء أولياء الأمور والمعلمين إلى “توعية أبنائنا من خطورة العبث بهذه المعدات، لاسيّما أنَّ العبث بها قد يعرضهم لمخاطر الصعق الكهربائي”.

ونوّهت بالدور الذي تلعبه صحيفة “المواطن” في التنبيه على مثل هذه المواقع الخطرة، التي تعرضت للعبث، حتى تتمكن الشركة من سرعة إصلاحها.

وأبرزت الشركة أنّها “أطلقت باقة من وسائل التواصل الإلكتروني والتطبيقات على الهواتف الذكية، بغية تسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين، حيث تم استحداث وتطوير قنوات الاتصال الإلكتروني توفيراً للجهد والوقت”.

وأشارت إلى أنّه “تشمل الباقة عدداً من الخدمات النوعية للمشتركين في كل من البوابة الإلكترونية للشركة، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى إطلاق حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل خدمة (صديق الكهرباء) على تطبيق واتساب، وحساب (العناية بالمشتركين) على موقع تويتر وتطوير مركز خدمة المشترك، عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)”.