السعوديون يواصلون الدخول على رابط حساب المواطن وترقب لنتائج الأهلية

المواطن – الرياض

بالرغم من مرور أكثر من شهر على بدء التسجيل في حساب المواطن ما زالت الأسئلة حول البرنامج وطريقة التسجيل فيه تشغل بال آلاف المواطنين.

واستقبل رابط حساب المواطن قرابة 11 مليون فرد من مختلف الشرائح الاجتماعية، تقدموا بطلباتهم خلال الفترة اعتبارًا من أول فبراير الماضي وفق الخطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ولا يعني التسجيل في برنامج حساب المواطن أنه سيتم صرف الدعم النقدي، حيث سيتم تحديد الفئات الأولى بالدعم في المرحلة الثانية وهي مرحلة الأهلية تمهيدًا لصرف الدعم في المرحلة الثالثة “الاستحقاق”.

وقد سعى حساب المواطن عبر العديد من الوسائل إلى الرد على تساؤلات المواطنين وتوضيح القواعد والإجراءات المطلوبة والرد على الشائعات التي يتم تداولها حول البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة.

الجدول الزمني

وطبقًا للجدول الزمني المعلن من برنامج “حساب المواطن”، فقد بدأت مرحلة التسجيل في مطلع فبراير الجاري، وما زالت تتواصل حتى الآن تمهيدًا للدخول في المرحلة الثانية والأكثر أهمية، وهي مرحلة تحديد الأهلية التي سيتم فيها تحديد من يستحق الدعم النقدي.

وسيقوم برنامج “حساب المواطن” بالتواصل مع المستحقين للدعم من خلال رسائل نصية بعد تحليل البيانات المقدمة من المواطنين في مرحلة التسجيل، أمّا المرحلة الثالثة من برنامج “حساب المواطن”، فسوف يتم من خلالها تحديد قيمة الدعم النقدي الذي تحصل عليه كل أسرة من التي تم تأهليها في المرحلة السابقة.

ومن المتوقع أن يتم الرفع إلى المقام السامي قبل الأول من مايو، تمهيدًا لصرف الدعم قبل زيادة أسعار الوقود المقرّرة في منتصف العام الجاري.

تفاصيل آخر الإحصائيات

وكانت آخر إحصائية لعملية التسجيل في برنامج حساب المواطن قد أظهرت أن قرابة 11 مليون شخص قد سجلوا في الحساب حتى ظهر أمس الثلاثاء.

وكشف المركز الإعلامي في برنامج حساب المواطن أن مجموع المسجلين بلع 10،801،791 شخصاً فيما بلغ عدد التابعين لهم 7،666،883 ، والمستفيدين الرئيسيين 3،134،908 ، وذلك مع انتهاء يوم الإثنين الماضي.

وبيّن المركز أن 1،658،861 مستفيداً رئيسياً رب أسرة سجل في البوابة ، والتابعون لهم 6،043،362 ، بما مجموعه 7،702،223، وشكل حاملو بطاقات التنقل 1،056 رب أسرة والتابعون لهم 4،673 ، بما مجموعه 5،729 ، و1،108 أفراد مستقلين، بينما بلغت أعداد المواطنات المتزوجات من غير السعوديين 8،222 والتابعين لهن 17،404 بما مجموعه 25،626 شخصاً .