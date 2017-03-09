الصرامي يكشف عن مفاجأة بعد رفع إيقاف نواف العابد !

المواطن ـ محمد سلام

أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن إدارة نادي الهلال كانت تعلم مسبقاً بقرار قبول الاستئناف المُقدم ضد قرار لجنة الانضباط بإيقاف نجم الفريق نواف العابد، موضحاً أن الدليل على ذلك دخول العابد إلى معسكر الفريق التحضيري لمباراة اليوم أمام نادي الفتح في الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين.

وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئنافَ المُقدم من نادي الهلال على قرار الانضباط الذي قضى بإيقاف نواف العابد مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال.

وعلّق الصرامي على هذا القرار بقوله: “إدارة الهلال كان لديها خبر مؤكد برفع الإيقاف عن العابد أكثر من لجنة الاستئناف المغلوبة على أمرها! فطلبت من العابد دخول المعسكر قبل صدور القرار”.

وكانت لجنة الانضباط قد أوقفت يوم الثلاثاء نواف العابد مباراتين وغرامة أربعين ألف ريال، لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث خلال مباراة فريقه مع مضيفه الاتحاد ببطولة الدوري يوم الأحد الماضي بطريقة استفزازية أمام جمهور الفريق المنافس، مما نتج عنه إثارة الجماهير، وأوقفت اللجنة لاعب الاتحاد فهد المولد مباراة رسمية، بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل أحد لاعبي الهلال.