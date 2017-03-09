الصين تستبق زيارة #الملك_سلمان بإعلان رغبتها التوسط‎ بين #الرياض و #طهران

المواطن ـ ترجمة ـ محمود نبيل:

أكّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أنَّ بلاده تعتبر المملكة العربية السعودية وإيران بمثابة أصدقاء لها، مبديًا استعداد بكين للتدخل لحل الخلافات بين البلدين، وطرح الأمر خلال المحادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يصل إلى الصين، ضمن جولته الآسيوية الجارية.

تطلع صيني للتعاون الاقتصادي مع المملكة

وأبرز وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وفق تصريحات نشرتها صحيفة “دايلي ستار” البريطانية، أنَّ “بكين ترحب بزيارة خادم الحرمين الشريفين، وتتطلع لمزيد من التعاون بين الجانبين في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”.

وأعلن وزير الخارجية الصيني “عزم بلاده التدخل لحل الأزمات السياسية والاقتصادية بين الرياض وطهران، لاسيّما أنها تنظر لكلا الجانبين كحلفاء أقوياء في منطقة الشرق الأوسط للصين، قائلًا “الصين صديقة لكل من السعودية وإيران، وإذا كانت هناك حاجة، فإن بكين تعلن استعدادها للعب دور ضروري في حل الخلافات بين البلدين”.

بكين تسعى لتغيير سياستها في المنطقة

ومن جانبها، حللت الصحيفة البريطانية الموقف، مشيرة إلى أنَّ الصين ظلت تلعب دورًا ضئيلًا في الصراعات الدبلوماسية والسياسية في الشرق الأوسط، على الرغم من اعتمادها على المنطقة كمصدر للنفط، مرجّحة أنَّ “الصين تتطلع في الفترة المقبلة لمزيد من التدخل في الملفات الساخنة بالشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا”.

ونوهت “دايلي ستار” إلى حرص الصين على إقامة نوع من التوازن الدقيق في العلاقات التي تجمعها بكل من المملكة العربية السعودية وإيران، مدللة على ذلك بزيارة الرئيس شي جين بينج للبلدين في كانون الثاني/يناير الماضي.