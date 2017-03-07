العيسى في افتتاح مؤتمر استراتيجيات التعليم: فرصة لتغيير نمطية التدريس إلى التفاعلية

رعى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى استراتيجيات التدريس الحديثة الثالث، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في مقر الوزارة وعلى مدى ثلاثة أيام.

وافتتح العيسى المنتدى بجولة على معرض استراتيجيات التدريس الحديثة، يرافقه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع.

واستمع الحضور إلى شرح موجز عن الاستراتيجيات المعروضة والتي وصل عددها إلى ٤٨ استراتيجية.

وأبرز وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أنَّ “المنتدى يهدف إلى عرض وإطلاع زملائنا التربويين، على الاستراتيجيات كافة، الممكن تطبيقها في الميدان التعليمي، وتوسيع دائرة أفق التدريس، وتغيير استراتيجيات التعليم في المدارس”.

واعتبر العيسى المنتدى “فرصة طيبة تقيمها إدارة تعليم الرياض”، متمنيًا أن “نراها في جميع مناطق المملكة، وتنتشر المشاريع الإبداعية التي من الممكن تطبيقها في الفصل الدراسي لتغيير نمطية التدريس من التقليدي إلى التفاعلي، ومساعدة الطلاب على التفكير وحل المشكلات والتفاعلات داخل الفصل”.

وأضاف “نطمح أن تكون فصولنا الدراسية فصولاً تعطي الطالب فرصة للتعلم الحقيقي، والتفاعل والاستكشاف والبحث والتساؤل، وكل هذه عناصر أساسية تساعد على توسيع دائرة أفق المعرفة، والاستزادة من العلوم والمعارف وتنمي لديهم التفكير النقدي الذي نحتاجه في مدارسنا”، مؤكداً أنَّ “مسألة تطوير المناهج مستمرة ولا تقف عند حدود أو مشروع معين، وهناك مراجعة دائمة للمناهج الموجودة حاليًا”.

بعد ذلك، بدأت فعاليات الندوة المصاحبة للمنتدى، حيث ألقى الأستاذ الدكتور صالح الدوسي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز محاضرة بعنوان “النموذج الرباعي في التدريس”، بحضور ١٨٠٠ معلم ومعلمة. كما انطلقت فعاليات الورش التدريبية على الاستراتيجيات المعروضة والمعتمدة بمشاركة ٨٠ معلمًا ومعلمة.

من جانب آخر، افتتحت مديرة عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم الأستاذة نهاية الخنين الجناح النسائي الذي نظمته الإدارات النسائية بتعليم الرياض، ورافقتها المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض الدكتورة نجلاء الزامل، ومديرة الإشراف التربوي الأستاذة ريم الراشد.

ويحوي القسم النسائي للمنتدى أركان عرض متنوعة، اُنتخِب أفضلها على مستوى مكاتب التعليم، وستكون هناك ورش تدريبية مصاحبة للمعرض.

وعُرِض في الركن ١٩ استراتيجية تدريس، ١٦ منها معروفة، و٣ مبتكرة، وشاركت في المنتدى ٩٢ معلمة، وزعت على ٣٠ ركنًا.