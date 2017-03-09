الملك_سلمان يعزّي الرئيس الأفغاني بضحايا تفجير كابل الإرهابي

المواطن ـ واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، أعرب فيه عن عزائه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في المستشفى العسكري في كابل.

وسأل الملك المفدى، الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، عبر فخامة رئيس جمهورية أفغانستان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.