النقل تتبرأ من #حوادث_المعلمات ومواطنون: أين الطُّرق؟

المواطن – الرياض

سادت حالة من الغضب بين المواطنين بعد تصريحات منسوبة إلى مدير إدارة النقل بالإدارة العامة للطرق في منطقة القصيم خالد القربان، والتي برّأ فيها وزارة النقل من تحمل مسؤولية حوادث الطرق التي تقع للمعلمات، مؤكداً أنها مسؤولية التعليم والمرور.

ودشّن المغردون وسماً على موقع تويتر بعنوان “النقل تتبرأ من حوادث المعلمات” ردوا فيه على محاولة النقل التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على المرور ووزارة التعليم، مؤكدين أن الطرق غير الممهدة هي أحد أبرز أسباب الحوادث.

وقال المواطنون إن العديد من طُرق المملكة بها حفريات وتفتقد للإنارة وعوامل السلامة؛ ما يجعلها أحد مسببات الحوادث.

وانتقد المغردون محاولة النقل الهروب من المسؤولية وإلقاء اللوم على جهات أخرى، مؤكدين أن المسؤولية تشاركية ولا يمكن لأحد أن يغسل يديه من دماء المعلمات اللاتي يتوفاهن الله على الطرق بشكل شبه متكرر.

وكان مدير إدارة النقل بالإدارة العامة للطرق في منطقة القصيم خالد القربان قد أكد في تصريحات نشرتها صحيفة “الوطن” اليوم، أن اشتراطات الوزارة للحصول على بطاقة تشغيل المركبة في نقل المعلمات تكفل السلامة على الطرق، متهماً التعليم والمرور بالتهاون في تطبيق النظام، موضحاً أن الغرامة على من يعمل في نقل المعلمات دون الحصول على بطاقة تشغيل تبلغ 5 آلاف ريال، مستبعداً أن يكون الخلل في وزارة النقل.