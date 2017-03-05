انطلاق ورش عمل الدراسة الوطنية على مستوى مناطق المملكة‎

المواطن – الرياض

انطلاقاً من أهداف المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، انطلقت اليوم الأحد في منطقة الجوف أولى ورش عمل الدراسة الوطنية لرصد القضايا والمشكلات والاحتياجات الاجتماعية والظواهر السلبية في المجتمع، والتي سيعقبها ورش عمل في جميع مناطق المملكة.

وتتبع الدراسة استخدام المنهجين الكيفي والكمي، من خلال تنفيذ (13) ورشة عمل على مستوى مناطق المملكة. حيث ستضم هذه الورش شخصيات ممثلة من المسؤولين في إمارات المناطق ومجالس المناطق والدوائر الحكومية الرئيسة ذات العلاقة، والقطاع الخاص والقطاعات المدنية، ومن المواطنين المهتمين بالشأن الاجتماعي في محافطات المناطق.

وأوضح مدير عام المركز الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد القضايا والاحتياجات الاجتماعية والظواهر السلبية في المجتمع، وتحديد العوامل التي تقف وراءها.

كما صرح المشرف العام على إدارة تمكين البحوث والاستشارات في المركز الأستاذ الدكتور عبدالله الخليفة أن من أبرز النتائج المتوقعة تحديد الاحتياجات والمشكلات والقضايا والظواهر السلبية في كل منطقة بما يوفر لصانع القرار المعلومات المناسبة لبلورة سياسات وبرامج التدخل والاحتواء على المستويين الوقائي والعلاجي.

الجدير بالذكر أن هذه الدراسة الوطنية التي ينفذها المركز تتم في إطار مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة ببرنامج التحول الوطني2020.