اهتمام ياباني بـ” زعامة #السعودية” للشرق الأوسط و #رؤية_2030

المواطن ـ ترجمة ـ محمود نبيل:

تحظى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المرتقبة إلى إمبراطورية اليابان، باهتمام إعلامي واسع، لاسيّما أنّها الأولى منذ ما يزيد عن 45 عامًا.

وسلّطت صحيفة “نيكاي” اليابانية، الضوء على زيارة خادم الحرمين المرتقبة، مبرزة أنَّ “المملكة العربية السعودية تشهد تغيرًا سريعًا في المرحلة الراهنة، لاسيما في الشأن الاقتصادي”.

وأشارت الصحيفة اليابانية، إلى خطة الإصلاح بقيادة ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، التي تبلورت في رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020.

ورأت الصحيفة اليابانية، أنّه يتعين على السعودية العمل بجهد أكبر للعب دور زعيم منطقة الشرق الأوسط، لاسيّما في الوقت الذي يتراجع فيه نفوذ الولايات المتحدة الأميركية بصورة واضحة، خلال الأعوام الماضية.

وأضافت “نيكاي” أنَّ “مع ظهور المملكة العربية السعودية بقوة على الساحة الدولية، لا يمكن للبلدان الآسيوية البقاء في مواقع المتفرجين، والاعتماد على الشرق الأوسط في تلبية احتياجاتها من الطاقة والنفط وحسب”.