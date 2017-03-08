بالإنفوجرافيك.. إرشادات لتسوق إلكتروني آمن

المواطن – الرياض

قدَّمت جمعية حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات الهامة للتسوق الإلكتروني الآمن، تزامناً مع فعاليات أسبوع المستهلك الخليجي 2017م، عبر صورة معلوماتية (انفوجرافيك) تهدف إلى تعريف المستهلك بأبرز الخطوات المفترض اتخاذها لتسوق إلكتروني آمن، قبل وأثناء وبعد عملية الشراء الإلكتروني.

وقد أشارت “الجمعية” في تلك الإرشادات التي وضعتها تحت عنوان “دليل التسوق الإلكتروني الآمن” بأنه ينبغي التسوق من المواقع المُعتمدة والموثَّقة من جهات رسمية؛ وذلك لارتفاع مستوى الأمان فيها، مثل خدمة “معروف”، التابعة لوزارة التجارة والاستثمار والتي تهدف لتوثيق المتاجر الإلكترونية وضمان المستهلك التعامل مع تلك المتاجر.

كما أشارت إلى أن المواقع الآمنة تبدأ عناوينها بـ “https” بدلاً من “http” والتي تعرض رمز قُفْل أو مفتاح بجانب عنوان الصفحة وباللون الأخضر، وضرورة التأكد من السمعة الجيدة للموقع الإلكتروني، وتوفيره لمعلومات كافية عن مواصفات المنتج، مع التأكد من التزام الموقع بسياسة أمن حماية بياناتك الشخصية والمالية، والتعرف على آليه الشحن والتكلفة التقريبية وما إذا كان الشحن مباشرة لعنوانك بالمملكة أو تحتاج إلى عنوان بريدي آخر. كما دعت الجمعية إلى تجنب التعامل مع المواقع التي تُرسل رسائل تطفلية على البريد الإلكتروني.

أما في مرحلة ما قبل الشراء فقد أكدت نصائح الجمعية على ضرورة تثبيت أو تحديث برامج الحماية من التجسس والفيروسات على جهازك قبل الشراء. وكذلك أشارت إلى التأكد من تحديد مواصفات المنتج المطلوبة، والاطلاع على معلومات كافية عن المنتج، وقراءة آراء المستخدمين حوله، والاطلاع على سياسات الاسترجاع وما يترتب عليها من تكاليف إضافية.

أما في مرحلة الشراء والدفع فأفادت فيها بأهمية تأكد المستهلك من الحصول على تاريخ وصول المنتج، وكذلك التأكد من نوعية وحجم وكمية المنتج. كما أوصت الجمعية بتجنب الدفع نقداً أو عبر الحوالات البريدية ويٌفضل إستخدام بطاقات الائتمان المٌعتمَدة أو أنظمة الدفع المٌعتمَدة مثل، وحذرت الجمعية بأنه مما يثير الشك في الموقع طلب بيانات بطاقتك الائتمانية قبل البدء في عملية الشراء.

وأما في المرحلة الأخيرة ما بعد إتمام عملية الدفع فإنه يُفضل الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بإتمام عملية الشراء، مثل رسائل البريد الإلكتروني ومواصفات المنتج وإيصالات الدفع.

وأكدت الجمعية أن هذه الإرشادات تأتي انطلاقاً من اختصاصات الجمعية التي تركز على توعية المستهلك وتقديم المعلومات المعنية بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.

ودعت الجمعية عموم المستهلكين لمتابعة حسابها على تويتر @cpaksa للحصول على مزيد من المعلومات حول التسوق الإلكتروني الآمن.