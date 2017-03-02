بالصور.. أهالي الخرج يوارون شهيد الحد الجنوبي محمد هزازي الثرى

المواطن ـ ‏رشيد السويلم ـ الخرج:

في مشهد مهيب، ودع أهالي الخرج، عقب ظهر اليوم الخميس، شهيد الوطن العريف محمد بن أحمد بن عبدالله هزازي تغمده الله بواسع رحمته، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه ومهام عمله، في الذود عن حدود الوطن في الحد الجنوبي.

وأدى الصلاة عليه، محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، وقائد المنطقة الوسطى اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، وعدد من القيادات العسكرية والمسؤولين وأقارب الشهيد، وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج. وشارك الجميع في دفنهه بمقبرة الثليماء.

ونقل محافظ الخرج، واللواء المقرن، تعازي القيادة الحكيمة، لذوي الشهيد. كما ثمّنا الدور البطولي الذي قام به الشهيد، مؤكدين حرص ولاة الأمر على متابعة أبنائهم ومواساتهم والوقوف معهم جنباً إلى جنب، داعيين الله عز وجل، أن يحفظ بلادنا من كل سوء،، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وغفرانه.