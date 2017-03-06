بالصور.. إحباط بيع وتوزيع 15 طناً من الأرز الفاسد في #جدة

المواطن – جدة

أحبطت بلدية جنوب جدة الفرعية أعمال بيع وتوزيع كميات كبيرة من الأرز تقدر بأكثر من 15 طناً تم تجهيزها وتعبئتها في أكياس خيش بأقصى جنوب شرق منطقة الخمرة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني بأنه تم رصد هذا الموقع بوجود عمالة مجهولة ومخالفة تقوم بأعمال تجميع وتجهيز لكميات كبيرة من الأرز ووجود آلاف الأكياس مختومة بأسماء وعلامات تجارية في موقع أرض فضاء وبعيدة عن النطاق السكاني ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

وفوراً تمت إزالة وإتلاف جميع الكميات من الأرز الفاسد وكذلك الأكياس التي تعبأ فيها يذكر أن الفرق الرقابية رصدت عمالة إفريقية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل تمارس ذلك النشاط المخالف وقد لجأت إلى الهروب من الموقع، والجهود مستمرة بإذن الله لضبط ورصد واتخاذ اللازم لمثل تلك الحالات السلبية.

وتؤكد أمانة محافظة جدة حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، وتقدم شكرها لسكان محافظة جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق عمليات الأمانة 940 أو عبر المستكشف الجغرافي وقنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.