بالصور.. اختتام دورة القيادة الإدارية لقادة مدارس شرق الدمام

المواطن – الدمام

اختتمت اليوم دورة القيادة الإدارية في مكتب التعليم بشرق الدمام وذلك بمتوسطة أبو عبيدة بن الجراح بالدمام لمدة ثلاثة أيام ، وقدمها مدير المكتب الأستاذ محمد امبارك الزهراني بالتنسيق مع مشرف الإدارة المدرسية عبدالرزاق البابطين وحضرها 20 قائداً تربوياً من كافة المراحل الدراسية في القطاع.

واشار مدير المكتب محمد الزهراني إلى أن هذه الدورة تهدف لتنمية وتطوير أساليب القيادة المدرسية لهؤلاء القادة والتي حضرها 20 قائداً تربوياً.

واضاف الزهراني: اشتمل اللقاء على عدة محاور منها تعريف القيادة وأنواع وأنماط القيادة وأيضاً القيادة التحويلية وأثرها الكبير في العصر الحالي ومواكبة التطورات الحديثة في القيادة، كما اشتمل اللقاء على عدد من ورش العمل في أهمية التخطيط الاستراتيجي بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها القائد التربوي وآثارها الإيجابية والسلبية.

ووجه الزهراني شكره الجزيل لقائد متوسطة أبو عبيدة بن الجراح الأستاذ محمد سعود السبيعي وأمين مصادر التعلم الأستاذ إلياس القاسم على حسن الاستضافة والتنظيم .