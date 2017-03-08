بالصور.. القريشي يتفقد الطلاب المنومين في المستشفى بعد الاشتباه بتعرضهم لتسمم

المواطن - شريف النشمي - عرعر

زار مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالرحمن القريشي، الطلابَ المنومين في المستشفى، بعد الاشتباه بتعرضهم لحالات تسمم غذائي.

واطمأن القريشي على حالتهم الصحية. كما زار المساعد للشؤون التعليمية بنين الأستاذ عباس بن صالح العنزي الطلاب في مستشفى عرعر المركزي، واطمأن على حالتهم الصحية.

يذكر أنَّ المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية المكلف الأستاذ خالد بن هادي المضياني أوضح لـ“المواطن” أنَّ “إدارة مدرسة عثمان بن عفان المتوسطة لاحظت على عدد من الطلاب أعراضاً يشتبه بأن تكون أعراض تسمم؛ فبادرت المدرسة مباشرةً بإحالتهم إلى المستشفى بعرعر للاطمئنان على صحتهم”، مبرزًا أنَّه “بعد الفحص خرج غالبية الطلاب، باستثناء عدد بسيط جداً، يتم استكمال التأكد من حالتهم”.