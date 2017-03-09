بالصور.. انتشال جثة أربعيني توفي داخل غدير بأضم

المواطن - احمد العُمري - اضم

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة أضم من انتشال شخص في عقده الرابع متوفًى داخل غدير بوادي العرج بمحافظة أضم.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغاً ورد للعمليات الموحدة يفيد بوجود ملابس على حافة غدير بوادي العرق يعتقد بوجد شخص داخله.

وأضاف سرحان أنه على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ لموقع الحدث ومع الوصول عملت فرق إنقاذ مدني أضم على البحث داخل الغدير التي تقدر إبعادك ١٥م * ٣٠م بعمق يصل إلى ٥م تقريباً.

وأشار العقيد سرحان إلى أنه أثناء عمليات البحث تم العثور على شخص متوفى في العقد الرابع من العمر (مجهول الهوية) فيما تم انتشاله ونقله إلى المستشفى وتم تسليم الحالة لجهة الاختصاص.