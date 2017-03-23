بالصور.. تفاصيل وفاة مواطن سقطت سيارته بـ “خليقة” في العويقيلة

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

تلقت فرق الدفاع المدني بمحافظة العويقيلة بلاغاً يفيد عن وقوع حادث سقوط سيارة، جيب باترول، بحفرة كبيرة “خليقة”، وداخلها رجل أربعيني، تبين بعد مباشرة الحادث أنه متوفى ومفقود منذ يوم أمس الأربعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية المقدم فهد الأسمر العنزي لـ “المواطن”، أنه في تمام الساعة ١٢:٠٤ ظهر اليوم تبلغ مركز القيادة والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة العويقيلة عن وقوع حادث إنقاذ شرق محافظة العويقيله مسافة ٦٨ كم، بمنطقة صحراوية تبعد عن هجرة الهبكه مسافة ١٤ كم، باتجاه الشرق.

وكان الحادث عبارة عن سقوط سيارة من نوع جيب باترول داخل خسف أرضي عميق بمسافة تقدر بـ ١٢ متراً، بقيادة أحد المواطنين ولا يوجد معه مرافقون، ونجم عن الحادث وفاة قائد المركبة، وتم انتشاله من قبل الدفاع المدني.

ومن جانب آخر، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، لـ “المواطن” إن الفرق تلقت بلاغاً من الدفاع المدني عند الساعة 11:54 من صباح اليوم عن سقوط سيارة وبداخلها رجل أربعيني وهو مفقود منذ يوم أمس.

وأضاف: “وصلت الفرقة عند الساعة 13:16 وعند مباشرة الموقع تبين وجود الشخص داخل السيارة لا يستجيب وعند الكشف عليه تبين أنه متوقف القلب والتنفس مع تيبس بالأطراف نتيجة كسور بالأطراف السفلية وكسر مفتوح بالساق مع نزيف غزير متيبس”.

وتابع أنه تم نقل الحالة إلى مستشفى العويقيلة حسب إفادة الفرقة الإسعافية.

الجدير بالذكر أن الموقع يفتقر إلى وجود حواجز او لوحات ارشادية للتنبيه من هذا الخطر .