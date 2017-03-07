بالصور .. تكريم 17 طالبًا متفوقًا بمتوسطة النور بالعرضيات

المواطن – عبدالله النخالي – العُرضيات

كرمت متوسطة النور بثريبان 17 طالبًا متفوقًا من طلابها خلال الفصل الدراسي الأول ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بالعرضية الجنوبية الأستاذ عبدالرحمن بن حسن وهاس ، ومشرف التوعية الإسلامية الدكتور عبدالله أحمد القرني ، ومشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ حسن الحسين القرني ، وعدد من أولياء أمور الطلاب المتفوقين .



بدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب المتفوق عبدالعزيز بلال ، ثم ألقى الأستاذ محمد أحمد القرني المرشد الطلابي بالمدرسة كلمة رحب فيها بالحضور ، وأشاد بالطلاب المتفوقين ، وحث بقية زملائهم على الاجتهاد والمثابرة حتى يحصدوا التفوق أسوة بزملائهم المكرمين .



وهنأ قائد المدرسة محمد بن جاري القرني أبناءه المتفوقين ، وقدم شكره لأولياء الأمور على حرصهم ومتابعتهم لأبنائهم والتي كان لها دور في تفوقهم ، وثمَّن لزملائه المعلمين دورهم وحرصهم على متابعة الطلاب ، وحثهم على الاجتهاد والتفوق .



وأشاد بدور مكتب التعليم بالعرضية الجنوبية في متابعة المدارس ، وتهيئة كافة السبل لإنجاح العملية التعليمية .



ثم ألقى راعي الحفل عبدالرحمن وهاس مدير مكتب التعليم بالعرضية الجنوبية كلمة بهذه المناسبة بارك فيها للطلاب المتفوقين ، مشيدًا بما يحظى به التعليم من اهتمام في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده ، وولي ولي العهد ، وشكر منسوبي المدرسة على مايقدمونه من جهد لأبنائهم الطلاب في جميع المجالات .



عقب ذلك تم تكريم الطلاب المتفوقين وذلك بتوزيع الشهادات والهدايا التكريمية لهم .

وعلى هامش الاحتفال تم تكريم الطالب محمد حمزة حسن الفائز بالمركز الأول على مستوى إدارة التعليم بالقنفذة في مسابقة القرآن الكريم ” تدبر ” الفرع الثاني ، والطلاب المشاركين في المسابقة ، إضافة إلى تكريم القيادات الطلابية ، والمتميزين سلوكيًا ، وطلاب التربية الخاصة .



وفي نهاية الاحتفال التقطت الصور التذكارية مع الطلاب المتفوقين وأولياء الأمور، ومنسوبي المدرسة.



