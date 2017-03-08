بالصور.. تكريم 43 من أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي في “خير خلف”

المواطن - الرياض

فعّلت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الزهرة بالرياض مبادرة “خير خلف”، التي تنفذ من قبل عدد من الجمعيات ولجان ومراكز التنمية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أقامت صباح اليوم الثلاثاء حفلًا لتكريم أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي تحت شعار : “تعزيز افتخار المجتمع بقيمة التضحيات التي يقدمها المرابطون”، وذلك بالتعاون مع مكتب التعليم بالسويدي، بتقديم الدروع والهدايا التذكارية لأكثر من 43 من أبناء المرابطين والشهداء.

وحضر الحفل وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه المساعد للتنمية الاجتماعية سميّر العتيبي ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية فهد الجنيدل، ومدير لجنة التنمية بالزهره الدكتور سعود العاصم، وعدد من منسوبي فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض، ومنسوبي التعليم بالسويدي وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي.

وتخلل الحفل إلقاء قصيدة مختارة لسمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عن حب الوطن والدفاع عنه القاها الطالب خالد الضويان.

وبعدها كلمة اللجنة للدكتور سعود العاصم تحدث فيها عن الهدف من المبادرة ، ثم القى الطالب محمد عبدالرحمن الفهيد كلمة ابناء الشهداء نيابة عن اقرانه ممن فقدوا آباءهم دفاعا عن الوطن، افتخر فيها بأنه احد من ضحوا بانفسهم وقدموها فداء للوطن ومقدساته، بعدها القى المنشد شاهر المطيري قصيدة وطنيه انشادية.

وخُتم الحفل بتكريم ابناء المرابطين في الحد الجنوبي ، وابناء الشهداء والمدارس المشاركة التي تحتضنهم.