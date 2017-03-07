بالصور.. جامعة الطائف تحرم طلابها من المظلات ومناطق الجلوس وتوفرها لسيارات القياديين!

المواطن - أحمد المسعود - الطائف

تساءل طلاب جامعة الطائف عن اهتمام الجامعة بتوفير مظلات لسيارات القياديين والموظفين، وتهميشهم في توفير مظلات لصد أشعة الشمس التي أحرقت أجسادهم بشكل يومي.

وأوضح عدد كبير من طلاب جامعة الطائف في حديثهم لـ “المواطن“، أن الجامعة تفتقر تماماً للمظلات الخاصة بالطلاب، لحمايتهم من أشعة الشمس، واهتمت الجامعة، بوضع مظلات لسيارات القياديين والمشرفين والمحاضرين، وأعضاء هيئة التدريس، وأهملت طلابها دون أي احترام لمشاعرهم، ورغم وجود الساحات الخضراء إلا أن الطلاب في أوقات فراغهم لا يجدون سوى الأنجيلة الخضراء لافتراشها.

ورصدت عدسة “المواطن” أعدادًا كبيرة من طلاب جامعة الطائف وهم يعانون في منظر غير حضاري اتجاه الجامعة التي من المفترض أن تنهض بطلابها وتوفير كافة سبل الراحة لهم، للصعود بهم وتحقيق التميز الأكاديمي، إذ وجدوا الاهتمام المتواصل من المسؤولين، بالإضافة إلى أن طلاب جامعة الطائف لم يسلموا تمامًا سواء من أشعة الشمس أو من الأمطار التي تشهدها محافظة الطائف طيلة موسمها.



من جانبها، أوضحت جامعة الطائف في تصريح خاص لـ “المواطن“، أن جامعة الطائف تعمل على توفير بيئة أكاديمية مناسبة لأبنائها الطلاب، وتوفير أفضل وأرقى الخدمات لهم في جميع مرافقها، ومن هذا المنطلق، وبتوجيه من مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، تعمل الجامعة على إعداد مشروع لتطوير وتحسين ساحاتها وممراتها، وتوفير مظلات ومناطق جلوس لائقة للطلاب.

وتابعت: “كما تتوافر حالياً مواقع عدة يمكن للطلاب الاستفادة منها لقضاء وقت الراحة بين المحاضرات، منها المكتبة المركزية في الجامعة، وكذلك في مكتبات أخرى في الكليات”.