بالصور.. سعود الطبية تنهي معاناة فتاة أُصيبت عينها في حادث مروري

المواطن – الرياض

تمكن فريق طبي بمدينة الملك سعود الطبية من إنهاء معاناة فتاة كانت تعاني من تشوه وبروز في العين اليمنى نتيجة حادث مروري، أدى إلى تشوه العظام حول العين .

وبعد الفحص السريري والاطلاع على الأشعة الخاصة بالمريضة تبين وجود تهتك في عظم سقف العين ووجود اتصال بين أنسجة المخ وأنسجة العين، حيث تم عقد اجتماع بين قسم جراحة الوجه والفكين ممثلاً بالدكتور عبدالرحمن العصمي والدكتور طلال الشمري وقسم جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمود بابار.

وتم وضع الخطة العلاجية المناسبة ، وذلك بعمل فتحة عن طريق مقدمة الجمجمة واستعاضة كسر سقف عظام العين المتهتك بقطعة تبتانيوم معدنية، وبحمد الله كانت نتائج العملية ناجحة وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة .