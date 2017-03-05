بالصور.. صوت المهجر أول إذاعة أحوازية تنطلق من أوروبا

المواطن – وكالات

انطلقت العام الماضي إذاعة صوت المهجر من أوروبا لتكون هي الإذاعة الأولى والوحيدة التي تعبر عن رأي الشعب العربي الأحوازي في الفترة الأخيرة.

وتتنوع برامج إذاعة صوت المهجر بين السياسية والفكرية والثقافية والفنية حيث إنها ثرية بالمعلومات وتلامس الواقع في المجتمع الأحوازي.



وصرح الشاعر الأحوازي موسى الموسوي، رئيس مجلس إدارة صوت المهجر ومقدم لبرنامجين في هذه الإذاعة قائلاً: هذه الإذاعة انطلقت في أواخر سبتمبر عام ٢٠١٦ هادفة في تأسيسها أن تصل بصوت الشعب العربي الأحوازي للعرب و للعالم أجمع.

كما أكّد أن هذه الإذاعة تسعى، أحوازياً، إلى تعزيز العلاقة بين الساحتين االداخلية والخارجية على حد سواء.



فيما أشار إلى أنه يقوم بتقديم برنامج حكاية فن (أحد برامج إذاعة صوت المهجر) والذي استند في مادته الإعلامية إلى مكتبة صوتية عمد إلى تكوينها منذ ستة عشر عاماً كضرورة لتأريخ وأرشفة حكايات الفنانين الأحوازيين القدامى.

كما يقدم الشاعر موسى الموسوي برنامجاً ثانياً في هذه الإذاعة، ألا وهو برنامج شاعر المهجر، والذي يستضيف من خلاله شعراء أحوازيين وعرباً من كافة أنحاء الوطن العربي. ويرمي برنامجه إلى تكوين هوية شعرية خاصة بالأحواز.



وصرح يعقوب سعيد، أحد أعضاء إدارة صوت المهجر ومقدم برنامج قضايا في هذه الإذاعة قائلاً: استوحيت فكرة تأسيس هذه الإذاعة من عدم وجود منبر حر ومنصة إعلامية للأحوازيين يستطيعون من خلالها إيصال صوتهم، ورصد ما يطرأ على الساحة الأحوازية في الداخل وعكس معاناتها للعالم في سياق تمتين أواصر العلاقة بين الساحتين الأحوازيتين في الداخل والخارج.

وأضاف يعقوب سعيد قائلاً: ترمي هذه الإذاعة إلى تعزيز المشاركة لدى الأحوازيين في المهجر في بناء إعلام أحوازي حر وتكوين رأي عام دولي يتعاطف مع قضيتهم.

كما أسهب شارحاً، إن هذه الإذاعة تنحاز لطرح هموم ومشاكل الشعب العربي الأحوازي (كإشكاليات الهوية والثقافة السياسية) في سياق تحليلها على نحو موضوعي..

فيما أشار يعقوب سعيد قائلاً: إنه يقدم برنامج قضايا (أحد برامج إذاعة صوت المهجر والذي يقوم بإعداده أيوب سعيد ) والذي يسعى لمعالجة القضايا الفكرية في مختلف الحقول: السياسة والاجتماع والثقافة، على نحو يعيد صياغة إشكاليات القضية الأحوازية وعلاقاتها بإيران، بالإضافة إلى القضايا العربية والإقليمية ذات العلاقة الجدلية مع الأحواز أرضاً وجغرافية وسياسة ومجتمعاً، في شكل محاورات علمية من خلال استضافة أكاديميين وباحثين متخصصين أحوازيين وعرب.



وصرح خالد موسى، أحد أعضاء مجلس إدارة إذاعة صوت المهجر ومقدم أحد برامجها قائلاً: إذاعة صوت المهجر هي إذاعة عربية أحوازية تبث من أمستردام و تعتمد في بعض برامجها على البث المباشر واستقبال الاتصالات من مستمعيها.

كما تسعى هذه الإذاعة، جاهدة لإيصال صوت الشعب العربي الأحوازي للاشقاء العرب بغية كسب رأي عام عربي متعاطف مع القضية الاحوازية أولاً، وللعالم والمجاميع الدولية ثانياً.

كما أشار إلى أنه يقوم بتقديم برنامج صداكم ( أحد برامج هذه الإذاعة) الذي يهتم بقضايا ذات الطابع الثقافي و الاجتماعي والمعيشي التي تهم وتمس المواطن الاحوازي بشكل يومي من خلال إعداد تقارير من داخل الأحواز مرتبطة بهذا الشأن، عبر مراسلي الإذاعة في الأحواز.

وقال مواطنون أحوازيون لموقع “أحوازنا” إنهم يأملون الخير من هذه الإذاعة حيث إنهم يرون أن الآلاف من المواطنين يتابعون برامجها باستمرار متمنين أن يتطور العمل ويروا قناة تلفزيونية أحوازية تكون قريبة للمجتمع الأحوازي تنقل كل ما يدور في الأحواز للعالم كما تساهم في نشر ثقافة المقاومة وتطوير العمل النضالي في الأحواز.