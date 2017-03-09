بالصور.. قصيباء كنز تراثي وأثري وسياحي واعد

المواطن – القصيم

اطلع حوالي 20 إعلامياً في منطقة القصيم ينتمون لعدد من الوسائل الإعلامية على أبرز المواقع السياحية والتراثية ومعالم التنمية في مركز قصيباء خلال جولة تعريفية قاموا بها يوم أمس الأربعاء نظمها لهم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم بالتعاون مع مركز قصيباء.

وفي بداية الجولة التقى الإعلاميون برئيس مركز قصيباء باسل الراضي الذي رحب بهم وقدر لهم جهودهم في إبراز المعالم السياحية والتراثية في القصيم بشكل عام وقصيباء بشكل خاص.

وأشار إلى أن المركز يضم عدداً من المواقع التي تشهد العديد من زيارات المهتمين المحليين والعالميين موضحاً إمكانية استثمارها سياحياً مشيراً إلى أن المواقع التراثية والأثرية بقصيباء حظيت باهتمام العديد من الزوار والسياح من الدول العربية والعالمية مقدراً لسياحية القصيم جهودها في الاهتمام بمواقع المركز التراثية والسياحية ومساندتها للشركاء في التطوير والاهتمام في هذا المجال داعياً القطاع الخاص للإسهام في الاستثمار بهذا المجال.

بعد ذلك تجول الإعلاميون في بلدة قصيباء التراثية القديمة وقد قدم المرشد السياحي في قصيباء حمد بن سالم البركة شرحاً عنها موضحاً أنها بلدة تحيط بها الجبال والمزارع ومنازلها طينية وأثرية ويتوسطها مجمع للمياه يسمى القاع وقد أنشئ طريق اسفلت دائري حول البلدة مبيناً ان البلدة القديمة تضم تبايناً في الجغرافية بين السهول والجبال والرمال مما يعطيها ميزة للزائر.

كما زار الإعلاميون قصر المشقوق والذي يقارب عمره 300 سنة والذي يعود لعائلة الراضي وأشار المرشد البركة أن سبب التسمية يعود لوجود مجرى للماء من تحت الأرض وقد قام بعمله حرفيون مبدعون قديماً وأحدث مجرى مائي (شق) من الجبل الشرقي من تحت الأرض يبلغ طوله حوالي 5 كيلو مترات ويمر بالقصر ويوجد في المجرى من الخارج فتحة حافظة للماء يتزود بها الساقية والمارة بقصيباء.

وكانت رحلات العقيلات يتزودون بالماء والتمر أثناء رحلاتهم ذهاباً وإياباً كما يحيط بالقصر سور بعلو ثلاثة أمتار بداخله مجمع ماء لتغطية احتياج القصر كما يضم قصر المشقوق مسجداً ومجالس ومستودعات وغرف نوم وقد زار القصر العديد من الشخصيات كالملك عبد العزيز والملك سعود وعدد من الأمراء وأمراء القصيم.

كما تجول الإعلاميون في الجبل الغربي والذي يطل على البلدة التراثية وكشف المرشد السياحي البركة أن المطل يحتوي على العديد من الآثار منها قصر عنترة والذي يوجد على مرتفع عالٍ وكذا أبراج مراقبة مبنية من الحجر وتشرف على الحارات القديمة والموازية للجبل والتي تتكون من حوالي 20 حارة تحيط بها النخيل وتضم مباني تتجاوز أعمار بعضها 300 سنة ولها مسميات مثل البليده و الفجور والخذماء وأم مكريه وأهدفيه كما يضم الجبل المجاور لقصر عنترة بئر ماء وتلعة تسمى بتلعة حتمل تمتد داخل الجبال.

كما زار الإعلاميون المطل والذي تقوم بلدية قصيباء بإنشائه وقد أطلع رئيس بلدية قصيباء إبراهيم علي الرشيد الإعلاميين على عناصر المشروع موضحاً أنه يحتوي على 17 جلسة مستقلة ومصلى بني بالحجر الطبيعي ودورات مياه ومظلات مجهزة بالماء والجلسات وإضاءة بالطاقة الشمسية و جميع خدمات المتنزهين إضافة لمشروع جادة عنترة الجاري العمل به.

كما تجول الإعلاميون في ساحة المنتزه الجبلي والذي تقوم بلدية قصيباء بتنفيذه على مساحة 400 ألف متر مربع وكشف عضو المجلس البلدي وعضو لجنة تنمية السياحة عبدالعزيز مطلق المطلق أن المنتزه يحوي استراحة للبلدية لخدمة ضيوف الجهات الحكومية ويضم 17جلسة مجهزة بخزان ماء ملبس بالحجر الطبيعي لحفظ البرودة ووجار لشب النار وللشوي وتمت إنارة المنتزه بالطاقة الشمسية.

وفي نهاية الجولة استضاف عبدالرحمن الراضي الإعلاميين في استراحته.

رافق الإعلاميين في جولتهم محمد المطرودي رئيس قسم التراث العمراني بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم والذي كشف أن للفرع عدداً من الأعمال في المركز منها اعتماد عدد من المواقع على مسار سياحي باسم مسار عنترة بن شداد وهو مسار يعد من مسارات التراث الأدبي والذي يقف على شواهد وقصص فارس بني عبس عنترة بن شداد ويمتد من صخرة عنترة في محافظة عيون الجواء إلى آثار قصيباء.

وأضاف: تم العمل بالشراكة مع بلدية قصيباء على تطوير مسار جال قصيباء الجبلي والذي يخترق الأرياف التي تقع تحت الجال وقد قدمت الهيئة الدعم الفني للمشروع وتصميم مركز الزوار وممرات ومرافق عامة كما عقد ورشة عمل بالتعاون مع المجلس البلدي لتحفيز نمط السياحة الزراعية و تم العمل مع مجلس بلدي قصيباء لاستحداث لجنة خاصة بالسياحة تتبع المجلس تهتم بشؤون التنمية السياحية بالمركز و اعتماد عدد من المواقع على مسار سياحي باسم مسار عنترة بن شداد.

وأشار إلى أنه يتم العمل مع أسرة الراضي لتطوير وتفعيل قصر المشقوق والبئر العنترية. كما عمل فرع الهيئة على الترويج السياحي لقصيباء عن طريق المطبوعات ووسائل التواصل الاجتماعي و تنظيم عدد من الرحلات السياحية لها عن طريق منظمي الرحلات المرخصين في المنطقة.

وفي الختام أكد إعلاميو القصيم أن مركز قصيباء كنز اثري وسياحي وتراثي واعد وجاذب مقدرين الجهود المبذولة من الأهالي والبلدية وسياحية القصيم لخدمة معالم المركز السياحية والتراثية .