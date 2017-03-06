بالصور .. كيف تغير رقم الجوال في بوابة حساب المواطن

المواطن - شريف النشمي - الرياض

يتساءل الكثير من المتقدمين على برنامج حساب المواطن هل بالإمكان تغيير رقم الجوال في البوابة، وإذا تم تغيير رقم الجوال هل يشترط القيام بتحديث البيانات؟

تتيح بوابة حساب المواطن للمسجلين تغيير أرقام هواتفهم بأي وقت ولا يشترط لمن يقوم بتغيير رقم الجوال تحديث جميع البيانات وإنما الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم تسجيل دخول عبر البيانات التي تم التسجيل بها مسبقًا ثم الدخول إلى خانة (حسابي) ثم الضغط على خيار تغيير رقم الجوال، وسوف تفتح صفحة تطلب إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال الجديد وتاريخ انتهاء الهوية ثم الصغط على زر (تغيير) في أسفل الصفحة، ويشترط في رقم الجوال الجديد أن يكون غير مسجل لشخص آخر في البوابة أو لأحد مستفيدي الضمان الاجتماعي.