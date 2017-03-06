بالصور.. لوحات ومجسمات طلابية بمعرض البرنامج الإرشادي “رفق” بالقنفذة

المواطن – عبدالله النخالي – القنفذة

‏دشن محافظ القنفذة فضا البقمي وبحضور مدير التعليم محمد الزاحمي والمساعد للشؤون التعليمية رئيس لجنة رفق أحمد الهيثمي ومديري الأجهزة الحكومية وأفراد المجتمع المدني فعاليات معرض البرنامج الإرشادي- رفق – الذي ينظمه قسم التوجيه والإرشاد (بنين – بنات ) بإدارة تعليم محافظة القنفذة .

وفور وصول المحافظ إلى مقر الحفل قص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض ، والذي يحوي العديد من الإنتاجات الطلابية المتميزة المتعلقة ببرنامج رفق ، ثم تجول في أرجاء المعرض وأركانه مستمعاً إلى شرح مفصل من المشرف على البرنامج حسين الشاردي وعن محتواه من أعمال طلابية متنوعة كاللوحات وأعمال المجسمات والرسومات .

ثم اطلع على المبادرة والمساهمة من تعليم القنفذة بتقديم خدمة تسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي عبر برنامج نور .

بعد ذلك بدأ الحفل الثقافي المقام بهذه المناسبة بالقرآن الكريم ، تلا ذلك كلمة لرئيس قسم التوجيه والإرشاد محمد صالح الزبيدي رحب فيها بالحضور مستعرضاً فكرة وأهداف المعرض ، والذي يستهدف جميع شرائح المجتمع لنشر ثقافة الرفق ونبذ العنف بكافة أنواعه وأشكاله، حتى نكون قدوة صالحة قولاً وعملاً وتأسياً بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ثم توالت فقرات الحفل بأناشيد ومشاهد مسرحية من إبداعات الطلاب لاقت استحسان الحضور وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الداعمة للمعرض ، والطلاب المشاركين في الحفل.









