بالصور.. مدير عام المجاهدين ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “القيسي”

المواطن- خالد الأحمد- جازان

نقل مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين الدكتور عبدالله السويد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- ، لأسرة شهيد الواجب يحيى جِبْرِيل القيسي- أحد منسوبي فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالشريط الحدودي في مركز قيس بمحافظة العارضة، شرق منطقة جازان.

وعبّر السويد أثناء زيارته لأسرة الشهيد بمحافظة العارضة يوم أمس عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويتقبله من الشهداء، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية والأمنية من واجب ديني ووطني وبطولي في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.



من جانبهم عبر والد وأبناء وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة -أيدها الله- ولمدير عام المجاهدين، على تقديم واجب العزاء، مؤكدين الاهتمام الدائم لحكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان.

وأشاروا إلى أن فقيدهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي، وأنهم مستعدون للتضحية وتقديم الروح من أجل أن يبقى هذا الوطن الغالي رمزاً للمحبة والسلام والأمن.