بالصور.. مشعل بن عبدالله يرعى حفل تخريج الدفعة العاشرة من جامعة الشمالية

المواطن - شريف النشمي

رعى صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية – حفظه الله – فعاليات الحفل الذي أقامته جامعة الحدود الشمالية بمناسبة تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات الجامعة ومرور عشر سنوات على إنشائها، وذلك يوم الأربعاء 9/6/1438هـ ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بمقر الجامعة بمدينة عرعر.

وكان في استقباله، مدير الجامعة الدكتور سعيد بن عمر آل عمر، وأصحاب السعادة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وأعضاء هيئة التدريس.

وحضر الحفل عدد من أعيان المنطقة ومدراء الإدارات الحكومية وأولياء أمور الطلبة الخريجين، ثم عزف السلام الملكي, وبعدها بدأت مسيرة الخريجين، يتقدمهم معالي مدير الجامعة والوكلاء وعمداء الكليات، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وألقى مدير الجامعة كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة، معبراً عن شكره وامتنانه لسموه على تفضله برعاية هذا الحفل ومشاركته لأبنائه الخريجين فرحتهم بهذا اليوم الذي تحتفي فيه الجامعة بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها، والبالغ عددهم (2717) طالباً وطالبةً منهم(1019) طالباً، و(1698) طالبة، في عدد من التخصصات للفصلين الأول والثاني من هذا العام، بالإضافة إلى خمسة طلاب وطالبات دراسات عليا، وأشار معاليه إلى أن هذه الرعاية الكريمة من سموه تجسد مدى الترابط بين سموه وأبنائه الطلاب، ودعمه للمسيرة العلمية في المنطقة وما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة شخصية من سموه الكريم ومتابعة من معالي وزير التعليم مثمناً جهود جميع عمداء الكليات والعمادات المساندة وجميع منسوبي الجامعة الذين أسهموا في إنجاح الحفل.

وأضاف :”أن احتفالنا هذا العام احتفالان، وأن فرحتنا فرحتان، إذ إننا نحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات الجامعة، بمختلف كلياتها، كما أننا نحتفل في نفس الوقت بمرور عقد من الزمان على إنشاء جامعتنا، جامعة الحدود الشمالية، على يد المغفور له بإذن الله، خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أثناء زيارته التاريخية لمنطقة الحدود الشمالية في عام 1428هـ ـ 2007م”.

وأوضح أن جامعة الحدود الشمالية واحدة من الجامعات الحكومية الصاعدة، التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اهتماماً منقطع النظير، ورصدت لها الميزانيات الضخمة، وذلك دعماً لقضايا التعليم العالي والعام، وأن جامعتنا استطاعت في وقت قصير، بفضل الله ثم بفضل جهود العاملين فيها أن تتبوأ مركزاً متقدماً بين الجامعات المرموقة، لا على مستوى المملكة فحسب بل على المستوى الإقليمي.

وبهذه المناسبة أعرب عن تهنئته لأبنائه الخريجين وبناته الخريجات متمنياً لهم حياة عملية موفقة بمشيئة الله في خدمة وطنهم ومليكهم، كما هنأ أعضاء هيئة التدريس وجميع موظفي ومنسوبي الجامعة بهذه المناسبة وشكرهم على ما بذلوه من جهد وحثهم على إكمال وإنجاح مهمتهم السامية، في تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها.

وعقب ذلك ألقى أحد الخريجين كلمة الطلبة الخريجين، أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على رعاية حفل التخرج، ولمعالي مدير الجامعة، ثم أدى خريجو كليتي الطب والصيدلة القسم الذي تلاه عميد كلية الطب، ثم أعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور فراس بن محمد المدني أعداد الخريجين وأسماء الأوائل والمتفوقين، ثم عرض مرئي عن مسيرة الجامعة خلال عشر سنوات.

وبعد ذلك كرم سمو أمير المنطقة عدداً من الشخصيات الهامة الذين كان لهم إسهامات خيرة عند نشأة الجامعة وتأسيسها في مقدمتهم الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز السابق، والدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز، والدكتور أحمد بن حامد نقادي مدير جامعة بيشة ( وكيل جامعة الملك عبدالعزيز سابقاً)، والدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط مدير جامعة جدة وكيل جامعة الملك عبدالعزيز سابقاً، والدكتور عبد الرحمن بن علي ملاوي وكيل جامعة الحدود الشمالية السابق، وسعادة الدكتور محمد بن سعد الوصالي وكيل جامعة الحدود الشمالية للدراسات العليا والبحث العلمي السابق، والدكتور محمد بن موسى الشمراني وكيل جامعة الحدود الشمالية للفروع برفحاء السابق، والدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني وكيل جامعة الحدود الشمالية والعميد المؤسس لكلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية، كما تم تكريم عدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات الذين كانت لهم مساهمتهم المشكورة عند نشأة الجامعة.

وعقب ذلك تشرف طلاب الدراسات العليا والطالب الأول على الجامعة والطلاب الأوائل من كل كلية بالسلام على سمو أمير المنطقة، وفي نهاية الحفل تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم غادر مقر الحفل مودعاً بالحفاوة والتكريم.

وسترعى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت عبد الرحمن بن عبدالله آل سعود حرم سمو أمير المنطقة في عصر يوم غدٍ الخميس 10/6/1438هـ، في تمام الساعة الخامسة عصراً في نفس الموقع حفل تخريج طالبات الدفعة العاشرة، بحضور عضوات هيئة التدريس بالجامعة وأمهات الخريجات وعدد من المدعوات من سيدات المنطقة.