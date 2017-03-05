بالصور.. مكنون تعد عشرين معلماً لإدارة حلقات التدبر في السجون

المواطن – الرياض

وقعت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” ممثلةً بإدارة الشؤون التعليمية وإدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالمديرية العامة للسجون، اتفاقية لإلحاق عشرين معلماً من معلمي تحفيظ القرآن الكريم بالسجون في برنامج إعداد معلم حلقة التدبر الذي تشرف عليه مكنون.

يقام البرنامج بمعهد الشيخ سليمان القاسم للقرآن الكريم وإعداد المعلمين التابع للجمعية، ويتكون من (40) ساعة تدريبية وتطبيقية وذاتية، ويهدف إلى تأهيل معلمي السجون في المملكة لإقامة حلقات التدبر داخل السجون، وغرس عبادة التدبر في الحلقات القرآنية في السجون، وتأصيل منهجية سليمة لتدبر القرآن في برنامج إعداد معلم حلقة التدبر ويتميز البرنامج بأن الدراسة فيه تعتمد على الجانب النظري، والتطبيقي، والعملي، ويقوم على التدريس فيه نخبة مختارة من المتخصصين المعتمدين في مجال التدبر من الجمعية ومركز تدبر.

ويُعطى المشاركون فيه شهادة حضور واجتياز للبرنامج، كما يمنحون شهادة ممارس للتدبر معتمدة من جمعية “مكنون” ومن مركز تدبر للدراسات والاستشارات.

وقع الاتفاقية عن المديرية العامة للسجون مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي ورئيس لجنة الحقوق الخاصة بالمديرية العامة للسجون العقيد مظلي محمد بن عبد الله بن دهيش، وعن مكنون فضيلة المدير التنفيذي بجمعية “مكنون” الشيخ إبراهيم بن حمد الهدلق.