بالصور.. هذه الموضوعات ناقشها بلدي بللسمر في جلسته الـ 17

المواطن - عسير

ناقش المجلس البلدي ببللسمر، عددًا من الموضوعات التي تهم المواطنين، حيث تم اتخاذ توصيات حيالها.

وصرح رئيس المجلس البلدي ببللسمر، ظافر بن عبدالعزيز آل جرمان، بأنه تم عقد الجلسة رقم ١٧ اليوم الأربعاء حيث تم مناقشة نقل كميات مشروع الجسر تقاطع الشارع العام مع المستشفى.

ولفت إلى أن المجلس قرر نقل الكميات من سفلتة وإنارة وخرسانات لطلبات المواطنين المقيدة لدى البلدية مع مرئيات أعضاء المجلس للمواقع التي يرون أنها بحاجة إلى خدمات وسبب نقل المشروع هو عدم الموافقة على نزع الملكيات. حسب ما ورد للمجلس من البلدية.

وأيضًا تم مناقشة طلبات المواطنين المقيدة لدى البلدية وقد قرر المجلس إعادة الدراسة وتحديث الطلبات بالإحداثيات والكروكيات لذلك مع ما يقدم أعضاء المجلس والبلدية من مواقع، وقد تم توزيع أعضاء المجلس بالقيام بالرجوع للبيانات المقيدة لدى البلدية وما يرون من مواقع تحتاج إلى خدمات حسب الكميات التي يتم نقلها. وتقديمها للمجلس بعد استكمال المطلوب وعرضها على المجلس وفرزها حسب ما يتفق عليه من آلية.



وتم مناقشة الحساب الختامي للبلدية وقد رأى المجلس تأجيله لجلسة قادمة حتى يتم الاطلاع عليه من قبل أعضاء المجلس لوقت كافٍ وإبداء مرئياتهم حياله.

وفي سياق متصل، تم مناقشة شكاوى وطلبات المواطنين المعروضة للمجلس وقد اتخذ المجلس الإجراءات المتبعه لذلك، وأيضًا تم مناقشة المبادرة بخصوص المشاريع التي تم الموافقة عليها وقد أقرها المجلس، بالإضافة لمناقشة موضوع توجه وزارة العدل بضم أو نقل محكمة بللسمر.

ورأى المجلس إعداد محضر بذلك والرفع إلى سمو أمير منطقة عسير ووزير العدل تحقيقًا لما يخدم الصالح العام. حيث أن أعمال البلدية مرتبطة بالمحكمة كالحجج والإفراغات والتجزئة والتخصيص وذلك لرفع صوت المواطن وما يعاني منه إلى صاحب القرار.