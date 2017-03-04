بالفيديو.. الأهلي يفشل في عبور الخليج

المواطن ـ محمد سلام

سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام مضيفه الخليج وذلك ضمن منافسات الجولة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين، ليواصل حامل اللقب مسلسل التعثر في بطولة الدوري.

افتتح الخليج باب التسجيل في الدقيقة 4 عن طريق جاديسون دوس سانتوس، وتعادل الأهلي عند الدقيقة 39 من ركلة جزاء أحرزها النجم السوري عمر السومة، وقبل نهايه الشوط الأول استطاع لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري إحراز هدف التقدم لفريقه بمهارة كبيرة، لينتهي الشوط بتقدم أهلاوي بهدفين مقابل هدف وحيد.

في الشوط الثاني، ضغط الخليج وظهر بشكل أفضل، وكاد أن يُحرز هدف التعادل في الدقيقة 78 بعد مرور رائع من عبد الله بخاري وتصويبة لكن تعلو العارضة إلى ركلة مرمى، وفي الدقيقة 81 استطاع الخليج إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب إسماعيل دياكيتي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2 ـ 2.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر الذي يلعب غدًا أمام الاتحاد صاحب الـ41 نقطة، فيما أصبح رصيد الخليج 15 نقطة في المركز الأخير.