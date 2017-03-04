بالفيديو.. المغامسي: معصية الله في الخلوات ليست نفاقًا

المواطن – الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المفامسي أن المعصية في الخلوة لا تعد نفاقًا، بل هي من قبيل الاستحياء من الناس.

وشدد المغامسي في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب أن المعصية من الطبيعي أن تكون في السر ولا يوجد بشر بخلاف الأنبياء والرسل لم يعص الله متسائلًا، هل كان هؤلاء الأخيار والصحابة والتابعون من المنافقين بمعصيتهم لله سرًّا؟

وقال المغامسي ردًّا على سؤال أحد الأشخاص أنه لا يسمع الأغاني في الملأ، لكن يسمعها في السر بأن هذا لا يعد نفاقًا بل استحياء من الناس.

وأكد المغامسي بطلان المقولة المنسوبة إلى أحد السلف قال فيها: “لا تجعل الله أهون الرائين إليك” مؤكدًا أنه ليس كل من عصى الله في خلوة يعتقد أن الله أهون الرائين له، بل إنه يخشى أن يعصى الله في الملأ لأنه يعلم أن الناس يفضحونه.

وحذر المغامسي من تداول بعض المقولات المنسوبة للسلف دون بيان كافة جوانبها؛ لأنها قد تؤدي إلى آثار سلبية عند المتلقين الذين لا يحيطون بكافة جوابنها، مستدلًّا على ذلك بقيام أحد الأشخاص بقتل نفسه بعد أن وقع في معصية بسبب اتهامه من قبل أحد الناصحين بأنه جعل الله أهون الرائين له حين عصاه مستترًا.

