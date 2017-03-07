بالفيديو .. سلحفاة تخفي 5كجم عملات معدنية في معدتها

المواطن – ترجمة سعد البحيري

ربما تقود هذه الطريقة مهربي العملات؛ حيث إنها مبتكرة ولم يسبق تجربتها من قبل، فقد عُثر على كمية من العملات المعدنية تزن حوالي 5 كيلوجرامات داخل معدة سلحفاة في بانكوك.

وفي التفاصيل فقد قام موظفو قسم الطب البيطري من جامعة شولالونغكورن في بانكوك، باستخراج مجموعة من القطع النقدية، وزنها 5 كيلوجرامات من معدة السلحفاة، بحسب صحيفة بانكوك بوست.

وبلغ عدد القطع النقدية 915 قطعة واستغرقت العملية أكثر من ساعة، حيث قام فريق الأطباء بإنهاء معاناة السلحفاة التي ظلت لفترة تعاني من آلام في المعدة.

ولا يوجد لدى الأطباء تصورٌ واضح حول الطريقة التي ابتلعت بها السلحفاة النقود إلا أنهم قرروا وضعها تحت الملاحظة الدقيقة لمراقبة سلوكها بعد الجراحة.