بالفيديو.. طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في موقع نور

المواطن – الرياض

بدأت اليوم في المملكة عملية فتح باب التقديم، للطلاب الجدد، من خلال نظام نور المركزي، لتسجيل المستجدين من الطلبة والطالبات، وفق ما حددته وزارة التعليم، على صفحتها الرسمية.

وأصدرت التعليم دليلاً شاملاً لطريقة وقواعد تسجيل الطلبة الجدد، للعام الدراسي الجديد، للصف الابتدائي 1438/1439هـ، كما وضعت وزارة التعليم، مجموعة من الشروط الخاصة بعملية التسجيل.

وتنصح الوزارة أولياء الأمور، باختيار المجالات الدراسية بعناية لأبنائهم، حتى لا يتعرض أبناؤهم لضغوط نفسية، تنتج عن إدراجهم في نظام تعليمي، غير مناسب لهم، سواء كان أعلى أو أقل، مما يشعرهم بالإحباط، وعدم القدرة على الاندماج مع أقرانهم.

وبعد أن أدى جميع الطلاب، امتحانات الفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي الحالي 2017، وتم إعلان النتائج، يمكن معرفة النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام نور المركزي، والذي أطلقته وزارة التعليم، لتسهيل العملية التعليمية، على كافة المعنيين بها، من طلاب وأولياء أمور، ومعلمين ومعلمات.

“المواطن” تقدم رابطاً مباشراً للاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة، عبر نظام نور المركزي، حيث ظهرت نتائج الطلبة والطالبات، في جميع مدارس المملكة، كما نقدم بالفيديو طريقة تسجيل الطلاب المستجدين من خلال هذا الرابط (هنا).