بالفيديو.. عادل عزت يُوضح سبب تجاهله الكأس القطرية

أكد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنّه لم يقصد تجاهل قناة الكأس القطرية بعد نهاية مباراة السعودية والعراق، موضحًا في تصريحات إذاعية لـ”ufm” أنه لم ينتبه إلى المراسل التلفزيوني؛ بسبب حرصه على الخروج بشكل مبكر.

وكان رئيس الاتحاد السعودي قد تسبّب في حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن رفض الحديث لقناة الكأس القطرية، عقب نهاية مباراة السعودية والعراق ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد.

ورفض رئيس الاتحاد السعودي الوقوف والتصريح لقناة الكأس ، وردّ على طلب القناة بقوله: “لن أصرح للكأس”، فيما علّق الإعلامي القطري خالد جاسم بعد هذا التصرف بقوله: “نقوم بواجبنا وللجميع الحق في الاختيار نهنيء الشعب السعودي ونشكر أحمد عيد على هذا الفريق”.

وتؤكد مصادر مُطلعة أن عادل عزت رفض التصريح لقناة الكأس بسبب مواقفها السابقة في انتخابات الاتحاد السعودي الماضية، والتي كسبها عادل عزت بعد منافسة قوية مع سلمان المالك.

هذا ورفع الأخضر رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني صاحب الصدارة، ويأتي منتخب أستراليا ثالثًا برصيد 13 نقطة ثم الإمارات برصيد 9 نقاط، والعراق خامسًا برصيد 4 نقاط، ثم تايلاند في المركز الأخير بنقطة واحدة.