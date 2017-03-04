بالفيديو.. عمر السومة يُحقق إنجازًا غير مسبوق في دوري المحترفين

المواطن ـ محمد سلام

أحرز النجم السوري عمر السومة هدف التعادل لفريقه الأهلي خلال مباراته أمام الخليج ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، والتي انتهى الشوط الأول فيها بتقدم الراقي بهدفين لكل فريق.

ووصل السومة إلى 20 هدفًا أحرزهم خلال بطولة دوري جميل بالموسم الحالي، ليكون قد سجل +20 هدفاً في جميع مواسمه الثلاثة في الدوري السعودي، وهو إنجاز غير مسبوق للاعب في دوري المحترفين السعودي.

وكان السومة قد انضم إلى الأهلي قادمًا من القادسية الكويتي، ويعتبر نجم الفريق الأول بلا منازع خلال السنوات الماضية، وساهم بقوة في تتويج الأهلي ببطولة الدوري وكأس الملك خلال الموسم الماضي، وكذلك بطولة السوبر السعودي، وحصل على هداف دوري جميل في الموسمين الماضيين، وهو هداف المسابقة حاليًا برصيد 20 هدفًا بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه.