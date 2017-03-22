بالفيديو.. للمرة الأولى في المملكة التمارين الرياضية بالإنجليزية في أبها

المواطن ـ سعيد مشهور ـ أبها

في بادرة جميلة، تحدث للمرة الأولى على مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية، نفذت مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية في مدينة أبها، منذ مطلع الأسبوع الجاري، التمارين الصباحية المدرسية باللغة الإنجليزية.

وأشرف معلم اللغة الإنجليزية المعلم سليمان بدوي، على انطلاق التمارين الصباحية بحلتها الجديدة، وبأسلوب مستحدث جميل، إذ أظهر مقطع مصوّر تفاعل الطلاب منقطع النظير، وإتقانهم كل تعليمات وتوجيهات المعلم باللغة الإنجليزية في أداء التمارين الرياضية المختلفة.

وينعكس هذا الدرس التطبيقي على مستوى الطلاب التعليمي، لاسيما في مادة اللغة الإنجليزية.

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