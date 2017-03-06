بالفيديو.. #متضرري_الصندوق_العقاري : #الإسكان تسوق لمنتجات المطورين العقاريين

المواطن – الرياض

عبّر العديد من المواطنين عن تضررهم من تحويلهم من الصندوق العقاري إلى البنوك السعودية، مؤكدين أن البنوك هي المستفيد الأول والأخير من هذا الأمر.

وقال المواطنون إن وزارة الإسكان تتبع سياسات أقل ما توصف بأنها تروج لمنتجات المطورين العقاريين، مطالبين بوضع حلول عملية لمشكلة الإسكان.

وقال عدد من المتضررين خلال استضافتهم في برنامج “ساعة حوار” على قناة “المجد” أمس، إن هناك حوالي 2 مليون مواطن تقريباً على قوائم الانتظار الخاصة بصندوق التنمية العقارية، والبالغين 500 ألف شخص، وكذلك على قوائم وزارة الإسكان، والبالغين حوالي 1.3 مليون مواطن، ينتظرون حلولاً لا أمل فيها.

وأشار المواطنون إلى أن التعامل مع أجهزة الدولة فيما يخص مشكلة السكن أفضل لهم من التعامل مع البنوك التي سترهقهم بفوائد وأقساط مبالغ فيها ولن تنعكس بشكل إيجابي على حل أزمة السكن.

وأشار المتضررون إلى أن شروط البنوك التجارية مجحفة، كما أن الصندوق العقاري قام بتعديل البنود الخاصة بمنح التمويل السكني دون مراعاة مصالح المواطنين.