بالفيديو.. مشجع هلالي يخلع قميصه قبل انطلاق مباراة النصر والاتحاد !

المواطن ـ محمد سلام

تداولت الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مشجع يقوم بتغيير قميص نادي الهلال، وهو قادم من البوابة المؤدية للدخول إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وظهر المشجع في مقطع فيديو آخر، وهو خارج من الملعب، وسط هتاف الجماهير النصراوية، وهو ما يدل على عدم السماح للمشجع بالدخول وهو مرتديا لقميص الهلال.

هذا وتنطلق المباراة بين النصر والاتحاد عند الساعة 20.35، ويُنتظر أن يكون اللقاء مثيراً بين الفريقين الكبيرين، كونها مباراة نهائية والفوز بها يضمن تحقيق إحدى بطولات الموسم الرياضي، كذلك تضاؤل حظوظ النصر والاتحاد في التتويج ببطولة دوري جميل، يجعل كل فريق يقاتل من أجل التتويج ببطولة كأس ولي العهد.

