برعاية “المواطن”.. سباق الدراجات الهوائية الصحراوي الأول ينطلق الجمعة

المواطن ـ حسان الصالحي ـ عسير:

ينطلق سباق الدراجات الهوائية الصحراوي الأول، غدًا الجمعة، ضمن برامج ملتقى التنمية الاجتماعية الأهلية بالمعلَّمات التابعة لمركز السعيدة بمحايل عسير، برعاية رئيس مركز السعيدة عمر بن مشبب الشهراني، وبحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالسعيدة الأستاذ أحمد بن فصّال الصالحي، وبرعاية إعلامية من “المواطن”.

وأوضح المشرف على الفعالية أحمد بن إبراهيم الفلاحي، في تصريح خاص لـ”المواطن“، أنهم استحدثوا برامجًا تنموية وشبابية، يقدم من خلالها الشباب أنفسهم خدمة لمجتمعهم ووطنهم الكبير، تحت مسمى “انتماء ونماء”، من خلال إقامة سباق الدراجات الهوائية الصحراوي الأول من نوعه في ساحل عسير.

وأبرز أنَّ “السباق يهدف إلى تعزيز مفهوم التنمية، ودورها في تنمية المجتمعات، وإبراز مواهب الشباب، وشغل أوقات فراغهم بالمفيد، وكذلك توجيهم للممارسات الصحيّة في تفريغ طاقاتهم”.

وأشار الفلاحي إلى أنَّ “الفعالية هي من ضمن فعاليات يتم إقامتها ضمن برامج لجنة التنمية الاجتماعية بالسعيدة، وتهدف لتعريف النشء بالبيئة التي ينتمون إليها”، مبيّنًا أنَّ “السباق سيكون على مسافة 600 متر للفئة من 10 – 16 عامًا، وسباق الـ 100 متر للفئة من 6- 10 أعوام”.

وبيّن الفلاحي أنّ “ملتقى التنمية بقرية المعلّمات توجد به الكثير من الفعاليات، ومنها في بيتنا شجرة، والذي تم تنفيذه بالتزامن مع أسبوع الشجرة، إضافة إلى فعالية التاجر الصغير، ومسابقات ثقافية، ومشاهدة أفلام هادفة تعزز القيم الوطنية، والسلوكيات العامة، وبطولة رياضية للبلايستيشن، وعين على بلدي لاكتشاف مواهب أبناء القرية في التصوير والكثير من الفعاليات الهادفة لشرائح المجتمع كافة”.