بسبب ويل سميث.. وزير مصري سابق يصف ميسي بـ”الأهبل”

المواطن - وكالات

وصف الوزير المصري السابق، زاهي حواس، اللاعب الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي، بـ”الأهبل”، وذلك لأنه “لم يقشعر بدنه” عندما تحدث معه حواس عن أسرار الأهرامات، على عكس النجم العالمي ويل سميث الذي زار مصر أمس الأحد.

وأضاف حواس في تصريحات إعلامية، “أعتذر عن قول لفظ أهبل على ميسي، ولكنها الحقيقة حيث لم يبد أي تأثر بحديثي.. فأنا كنت أشرح لميسي أسرارًا عن الحضارة المصرية يقشعر لها البدن ولكنه لم يظهر أي رد فعل.. ولكن الأمور تختلف عن زيارة ميسي لمصر، عن نظيرتها بالنجم الهوليودي ويل سميث، الذي كانت لديه رغبة كبيرة في التعرف على أسرار الحضارة المصرية، حيث تحمل كافة التكاليف المالية، لفتح باب الهرم الأكبر، بعكس ميسي الذي تقاضى نحو نصف مليون يورو”.