بعد انتشار مقاطع لهم .. “جناة الشوراع” في قبضة شرطة الرياض

المواطن _ وليد الفهمي_ الرياض

تمكنت شرطة الرياض من القبض على عدد من الجناة بعد قيامهم بسرقة عدد من المركبات وتهديد سائقيها.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، أنّه استمراراً لجهودها الحثيثة في التصدي لجرائم السلب والسرقة، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بتوفيق من الله -عزّ وجل- من الإطاحة بستة جناة (خمسة سعوديين وفلسطيني الجنسية)، في “قضيتين منفصلتين”، تورطوا في ارتكاب جرائم اعتداء على عابري الطريق وتهديدهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة، وجرائم سلب لوافدين يعملون في محال تجارية تحت تهديد السلاح.

وأبرز الميمان أنّه “تأتي هذه الإنجازات إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض -حفظه الله- لمكافحة جرائم الاعتداء والسرقة بأنواعها، حيث أسندت لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة مهمة تشكيل فريق بحث وتحري لرصد البلاغات وتحليلها ودراسة الأسلوب الإجرامي واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية بناء على ما تم رصده من معلومات”.

وأشار إلى أنّه “تم توقيف ثلاثة متهمين سعوديي الجنسية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، بعد توفر أدلة تشير إلى تورطهم في ارتكاب جرائم الدخول على العاملين في المحال التجارية، وسلبهم، واستيقاف المارة من الوافدين وتهديدهم بالسلاح الأبيض والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة، مستخدمين في ذلك سيارة نوع جيب أبيض اللون شرق العاصمة الرياض”.

وأضاف “بناء عليه تم وضع خطة أمنية محكمة مع زرع المصادر السرية بين أوساط العمالة والمشبوهين، ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات ومن خلال كمين محكم تم القبض على المتهمين يستقلون السيارة المبلغ عنها، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح أبيض وقناع ومبالغ مالية”.

وأردف “بمناقشتهم أقرّوا مجتمعين بالتورط في ارتكاب 11 جريمة دخول على العاملين بالمحال التجارية واستيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة موزعين الأدوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم”.

وفي السياق ذاته، بيّن الميمان أنّه “تم توقيف ثلاثة متهمين (سعوديين وفلسطيني الجنسية)، جميعهم في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب جرائم استيقاف المارة من العمالة الوافدة والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال وهواتف محمولة، وجرائم سرقة السيارات أثناء توقفها، والسرقة منها بعد تكسير زجاجها، والاستيلاء على ما بداخلها، وسط العاصمة الرياض”.

ولفت إلى أنّه “لأهمية هذه الحوادث فقد تمت دراستها بدقة واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن القبض على المتهمين”، موضحاً أنّه “بمناقشتهم أقروا بارتكاب ما نسب إليهم موزعين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في السجلات، وقاموا بالدلالة على أجزاء من المسروقات”.

وأكّد المتحدّث باسم شرطة منطقة الرياض، أنَّه “تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم، ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم”.

يذكر أن مغردين تداولوا مقاطعاً عدة للوقائع، مطالبين بسرعة الإطاحة بالجناة.