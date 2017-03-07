بعد انقطاع 12 عاماً .. المملكة تعيد ابتعاث طلابها إلى مصر

المواطن - القاهرة

كشف مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية والبعثات وشؤون الجامعات في مصر، حسام الملاحي، عن أنه تم الاتفاق مع سفير المملكة لدى مصر أحمد عبدالعزيز قطان، على إرسال 2000 طالب سعودي لمصر، على نفقة الحكومة السعودية، كمنح تعليمية وذلك بعد انقطاع دام 12 عاما تقريبا.

وقال الملاحي، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، إنه تم إرسال حتى الآن 700 طالب، ويُنتظر أن يصلوا إلى 10 آلاف طالب، خلال الفترات المقبلة.

وأوضح أنه يوجد دول توقفت عن إرسال المنح التعليمية لمصر منذ سنوات، وعلى رأسها المملكة، حيث يدرس الطلاب السعودين على نفقتهم الخاصة.