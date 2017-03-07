بـ55 مشاركًا ميدانيًا وجناح تعريفي.. “الهيئة” تشارك في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب

المواطن ـ الرياض:

تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، بأكثر من ٥٥ مشاركًا من منسوبيها، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، وباقي الجهات المشاركة، طيلة أيام المعرض.

ويصاحب مشاركة الهيئة الميدانية، إقامة جناح للتعريف بالرئاسة، توزع فيه مجموعة من إصداراتها التوجيهية والإعلامية. ويعمل أعضاء الهيئة الميدانيون بأدوار تتكامل فيها جهودهم مع جهود الجهات الحكومية المشاركة، عبر تقديم النصح والتوجيه بالأسلوب الحسن، بما يعكس الصورة المشرفة عن أعمال وجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يذكر أنّه يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.