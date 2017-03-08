بلومبيرغ تكشف حقيقة تخارج “كريدي أغريكول” من “السعودي الفرنسي”

المواطن ـ وكالات

أعلنت وكالة “بلومبيرغ”، أنَّ بنك “كريدي أغريكول”، الذي يمتلك حصة في بنك “السعودي الفرنسي”، قد تقدم بالتخارج وبيع حصته في البنك “السعودي الفرنسي”.

وأبرزت الوكالة الشهيرة، أنّه “قد تصل قيمة هذه الحصة إلى 2.4 مليار دولار”. في حين لم يتم الإعلان رسمياً من بنك “كريدي أغريكول”، عن نيته في التخارج.

وبدورها، أكّدت وكالة “رويترز”، أنَّ “كريدي أغريكول كلف جي بي مورغان، باستشارات عملية البيع المحتملة”.

يذكر أنّه انخفضت الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي بشكل حاد، خلال الربع الرابع من 2016، إلى 374 مليون ريال، مقابل 950 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام السابق عليه، وبتراجع 62.97%، عن أرباح الربع السابق، حيث كانت 1.01 مليار ريال.

وأوضح البنك “السعودي الفرنسي”، في بيان نشر على موقع السوق السعودية “تداول”، أنَّ “صافي الدخل انخفض نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 101.8%”.