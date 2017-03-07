تأجيل زيارة روحاني للجزائر لهذه الأسباب

المواطن – وكالات

أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، تأجيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الجزائر المقررة في الثاني عشر من الشهر الجاري.

واعتبرت أوساط جزائرية أن يكون السبب الحقيقي للتأجيل هو تردي صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أو الضغوط والانتقادات الكبيرة التي وجهتها الطبقة السياسية والشارع الجزائري لهذه الزيارة.

يذكر أن السفارة الإيرانية في الجزائر، كانت قد أعلنت منذ أسبوعين عن زيارة روحاني ولقاء مرتقب له مع بوتفليقة، فضلاً عن زيارة وفد كبير لعقد اتفاقيات في مجالات الطاقة والتجارة والثقافة.

ولقي الإعلان عن الزيارة موجة من الانتقادات لدى الطبقة السياسية والشارع الجزائري لاقتران الدور الإيراني في السنوات الأخيرة، بأجندة بث الصراعات الطائفية في المنطقة.