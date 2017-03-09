تأكيدًا لانفراد “المواطن”.. شرطة مكة: داهس رجل الأمن سعودي والمصادر تكشف تفاصيل مثيرة

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

أكّدت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، ما نشرته “المواطن“، صباح أمس الأربعاء، أنَّ داهس رجل الأمن على كورنيش جدة، مواطن سعودي الجنسية.

وانفردت “المواطن”، بكشف ملابسات القبض على من قام بدهس رجل الأمن، الذي أوقعت به الجهات الأمنية عند الساعة 6 صباحًا، إثر حملة نفّذتها الأجهزة الأمنية، بغية كشف الجناة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر “المواطن“، أنَّ داهس رجل الأمن لا يحمل رخصة لقيادة المركبة، وارتكب مخالفة مرورية في شهر ربيع الأول الماضي، على طريق مكة المكرمة السريع، وتحديدًا عند الشميسي.

وأكّدت المصادر أنَّ “رجل الأمن مُنِح إجازة مرضية، لمدة 5 أيام، ما لم يكن هناك مضاعفات لحالته الصحية”.

يذكر أنّه تسلّم مركز شرطة الشرفية، ملف التحقيق مع الموقوفين الخمسة (مواطن، وأثيوبيين، ويمني)، فيما لا زالت الجهات الأمنية تتعقب المطلوبين:

وجدي ناصر علي باصبرين، يمني الجنسية يبلغ من العمر 24 عامًا، مخالف لنظام الإقامة.

أكرم بروفه (تشادي الجنسية) يبلغ من العمر 20 عامًا، مخالف لنظام الإقامة.

ودعا الناطق الإعلامي باسم شرطة مكة، في بيانه الخميس، المطلوبين، إلى تسليم نفسيهما، محذرًا التستر عليهما، أو إيوائهما أو التعامل معهما. كما حث كل من تتوفر لديه معلومات عنهما على سرعة الإبلاغ على الرقم (911).