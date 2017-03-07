تسلط مديرة كلية لوريت “اللبنانية” ومساعدتها يهدد طالبات الخرج

المواطن - خالد عكاش - الخرج

عادت من جديد عدد من طالبات كلية لوريت الخرج لفتح قلوبهن، والتوسع في الحديث عن معاناتهن مع الكلية، حيث تحدثت إحداهن عن معاناتهن مع مديرة الدعم الأكاديمي والإدارة “لبنانية الجنسية” ومحاولتها التضييق عليهن وعلى الموظفات السعوديات في الكلية.

وقالت الطالبة لـ “المواطن” إنها من أولى الملتحقات بالكلية بمسماها القديم “كليات التميز” ومن أول دفعة بالكلية حيث أبرزت أن عددهن كان 150 طالبة قبل أن يتم تقليص أعدادهن بفعل الفصل التعسفي لهن، حيث لم يتبق منهن سوى 15 طالبة لا غير.

وأردفت أنها بعد مضي ثلاث سنوات قامت الكلية بفصلهن بحجة حصولهن على معدل F في إحدى المقررات التي تم تسميتها بالتكاليف، مؤكدة أنهم بعد فترة تم العثور على التكاليف بعد فقدانها ودون تقديم أدنى اعتذار عما حدث.

وبينت أنها قدمت عدة شكاوى لعدد من المسؤولين عن الكلية ولكن دون تجاوب وقامت بمراسلة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، والذي بدوره حول شكواهن للكلية دون قيامه بحل مشكلتهن – على حد تعبيرها – ، لافتة إلى أن الكلية قامت بمراسلتهن بعد مضي نصف فصل دراسي على طي قيدهن للعودة للدراسة من جديد في دليل على تخبط الكلية.

وأكدت الطالبة أن المدربات في الكلية أغلبهن من جنسيات أجنبية بينما تمثل السعوديات عددًا قليلًا جدًّا ويتم تضييق الخناق عليهن غالبًا لترك وظائفهن من قبل المديرة اللبنانية ومساعدتها .