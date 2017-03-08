تسليم 1300 وحدة سكنية من المساكن الميسرة لمستحقيها بمكة

المواطن – حمد الجمهور

يتسلم 1300 مواطن مساكنهم الميسرة في مكة المكرمة الشهر الجاري بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الإسكان الميسر ، ضمن مشاريع الشراكة التي أبرمتها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في شركة البلد الأمين مع مجموعة التطوير العقاري لتستكمل واحة مكة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الإسكان الميسر.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة واحة مكة المهندس ممدوح الحربي بجولات تفقدية ميدانية مع فرق من مهندسي الشركة السعودية للكهرباء والفريق المشرف على المشروع للتأكد من الجاهزية النهائية للوحدات السكنية.

وأضاف الحربي: “نحن جاهزون، وقد تم إشعارنا بجاهزية شركة الكهرباء لإطلاق التيار الكهربائي، وسوف نباشر بإذن الله تسليم الوحدات السكنية للأسر المكية فور إطلاق التيار ابتداء من الأسبوع القادم وذلك عبر خطة ميدانية متواصلة خلال الأسابيع القادمة”.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تم الإعلان عن الخطة الميدانية التي تسلمتها شركة واحة مكة من أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في شركة البلد الأمين بعد جولة من المفاوضات مع الشركة السعودية للكهرباء وتم التوصل إلى الاتفاق على إيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية.

وقدم الحربي شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على جهوده في دعم مشروع واحة مكة وفق ما يتناسب مع تطلعات أهالي العاصمة المقدسة، كما ثمن جهود و دعم كافة الجهات الحكومية و على رأسها أمانة العاصمة المقدسة والشركة السعودية للكهرباء.

وامتدح الحربي فكرة مشروع واحة مكة والذي يعتبر باكورة المشاريع المنبثقة عن اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ذراعها الاستثمارية (شركة البلد الأمين) مع مجموعة التطوير العقاري تضامن مكين للقضاء على العشوائيات وتوفير المساكن لأهالي العاصمة المقدسة من خلال إنشاء أحياء نموذجية تتوافر فيها كافة الخدمات وشبكات البنية التحتية. ويبعد مشروع واحة مكة عن الحرم المكي مسافة 14 كلم، ويبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع، ويوفر المشروع حال اكتماله فرصة السكن لنحو 3000 أسرة مكية، موزعة بين الإسكان الميسر والمطور، تم تسليم 1000 وحدة سكنية منها في المرحلة الأولى في 1436هـ.