تعرّف على تشكيل مجلس التنمية السياحية بالمدينة المنوّرة

المواطن ـ المدينة المنوّرة:

اعتمد أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، تشكيل مجلس التنمية السياحية بالمنطقة برئاسة سموه، و عضوية 13، يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي بالمنطقة، بالإضافة إلى عضوية ممثلين عن القطاع الخاص.

ويضم مجلس التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة في دورته الرابعة:

نائب الرئيس:

معالي أمين منطقة المدينة المنورة.

الأعضاء:

وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة (أميناً عاماً للمجلس). أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع ممثل الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة المدينة.

ممثلو القطاع الخاص:

رئيس مجلس إدارة شركة طيبة القابضة ممثلاً لقطاع السفر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع ممثلاً عن قطاع الترفيه المهندس أحمد بن محمد عزام ممثلاً لقطاع الإيواء العميد عبدالعزيز بن عبدالله القحطاني ممثلاً للجوانب الثقافية الدكتور أحمد بن أسعد خليل ممثلاً للجوانب الثقافية .

أهداف المجلس في دورته الرابعة:

ويسعى مجلس التنمية السياحية بالمدينة المنورة في دورته الرابعة إلى توحيد جهود بين الجهات الحكومية كافة، ورفع حالة التنسيق بين الهيئة وشركائها من القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة بالنشاط السياحي وكذلك توظيف المواقع التاريخية بمنطقة المدينة المنورة لرفع الحركة السياحية بالمنطقة، وتطوير قطاع الإيواء السياحي ومشاريع الهيئة للعناية بالتراث والآثار والمتاحف والفعاليات والبرامج المتعلقة بها.

كما يعمل المجلس على وضع و إقرار خطة التنمية السياحية ومتابعة تنفيذها، وتحديد أولويات البرامج والمشروعات السياحية والتنسيق مع الجهات المعنية وخططها لتطوير القطاع السياحي بالإضافة إلى اعتماد البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات السياحية و فتح جسور التواصل مع القطاع الخاص و تشجيعه للاستثمار في التنمية السياحية و دعم برامجها إلى جانب متابعة عدد من المهام الأخرى المتعلقة بالتنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة.

وعد لأهالي المدينة المنوّرة:

من جهته، رفع مدير عام الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني بالمنطقة المهندس خالد بن حسين الشهراني ، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على موافقة سموه بتشكيل المجلس في دورته الرابعة ، مؤكدا أن المجلس سيعمل على تحقيق تطلعات أهالي المنطقة و زوارها والمحافظة على الآثار وتطوير المواقع السياحية بمنطقة المدينة المنورة .